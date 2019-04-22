Записывающий на видео карточный фокус мужчина и представить себе не мог, что через несколько секунд ему понадобится срочная медицинская помощь, передает Day.Az.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

