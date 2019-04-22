Фокус с картами пошел не по плану - ВИДЕО
22 апреля 2019 12:36 179
Записывающий на видео карточный фокус мужчина и представить себе не мог, что через несколько секунд ему понадобится срочная медицинская помощь, передает Day.Az.
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