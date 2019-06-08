Заведующая терапевтическим отделением Городской клинической больницей №31 Марина Анисимова рассказала, для кого жаркая погода представляет наибольшую опасность. Об этом сообщает RT, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По ее словам, самыми уязвимыми в период летней жары становятся маленькие дети.

"Вторая категория - это пожилые, особенно маломобильные люди, которые требуют большого внимания со стороны родственников. Вообще, все категории лиц, которые имеют хронические заболевания, особенно сердечно-сосудистые. И беременные", - подчеркнула врач.

Как заметила Анисимова, если в жару люди пьют недостаточное количество жидкости, то кровь становится более густой, повышается давление, увеличивается риск образования тромбов и развития сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инфарктов и инсультов.



"Жара действует на всех по-разному: у кого-то это снижение давления (гипотония), в связи с этим обмороки. Также солнечные перегревания", - пояснила медик.

Она обратила внимание, что в жару необходимо носить головной убор и одежду из легких, "дышащих" тканей. Кроме того, важно каждые полчаса-час выпивать стакан воды.



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