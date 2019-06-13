Такое романтичное предложение руки и сердца не забудешь никогда. Стоя на вершине вулкана, девушка неожиданно для себя получила в подарок кольцо. Разве от такого можно отказаться?

Автор оригинального предложения - житель Канады. Он приехал в Индонезию вместе со своей девушкой, чтобы устроить ей незабываемый сюрприз. Стоя на вершине вулкана, прямо над кратером, он заявил о своих чувствах и сделал предложение руки и сердца, передает Day.Az со ссылкой на sputniknews.kz.

Шикарный вид, открывающийся с высоты двух тысяч метров, помог определиться с ответом. Возлюбленная, конечно же, согласилась.

На подготовку сюрприза у него ушло полгода.

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