В Австралии врачи нашли способ возвращать подвижность парализованных рук. Об этом сообщает The Lancet, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечается, хирурги могут избавить пациента от парализованности рук путем трансплантации нервов.

Уточняется, что в исследовании принимали участие 16 человек. У всех у них была квадриплегия - паралич всех конечностей, причиной чего стала травма шейного отдела позвоночника.

При этом обязательными условиями были невредимость спинного мозга над шестым шейным позвонком, а также возраст травмы - не больше 1,5 лет.

Врачи пересадили к мышцам парализованных рук пациентов здоровые нервы и оценили результат через два года.

Выяснилось, что у 13 участников эксперимента вернулась подвижность рук.

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