Россиянин имитировал жесткое задержание спецназом, чтобы сделать своей девушке предложение. Видео предложения руки и сердца "по-русски" разошлось в Twitter и стало популярно за рубежом, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

В ролике видно, как пару на машине останавливают сотрудники в форме российских силовых структур. Молодых людей просят выйти из автомобиля, их прислоняют к капоту, действуя грубо. Один из силовиков находит в салоне сумку, вынимает из нее черный пакет и требует объяснить, что в нем.

"Мы не думали, что все так далеко зайдет"

"Ну а как еще выйти замуж в наше время?"

"Задержанный" достает некий предмет, внутри которого оказывается кольцо. После этого он с улыбкой подходит и делает своей девушке предложение. На это еще не пришедшая в себя от произошедшего ранее возлюбленная не сразу, но отвечает "да". Пара обнимается, а один из актеров в форме силовика подходит и вручает девушке букет цветов. "Даже по российским меркам, это чертово сумасшествие", - заключает разместивший в Twitter владелец аккаунта @Captain_Cunto.

"Она определенно сумасшедшая, если ей это нравится", - согласился с ним E.Omar. Микроблогера Taryn De Vere в свою очередь отметила, что жених, выдающий угрозу и насилие под видом романтики, - потенциальный домашний насильник.

Особую популярность видео приобрело в Великобритании, так как в первую очередь аккаунт публикует различные фото и видео о событиях в этой стране. Как сообщает The Times, сценарий с вымышленным задержанием провела специальная компания, специализирующаяся на организации свадебных церемоний с участием псевдосиловых ведомств.

Владелец компании из Петербурга Сергей Родкин рассказал изданию, что такие креативные предложения стоят от 25 тысяч рублей. По словам бизнесмена, на его памяти ни одна из женщин еще не отказывалась от предложения стать женой после такого "ареста". Родкин добавил, что чаще всего его клиентами становятся мужчины, которые ранее служили в полиции или других силовых структурах. Отмечается, что компания предлагает и другие забавы: ложные похищения невест или женихов до, во время или после свадьбы.

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