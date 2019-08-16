Канадский фотограф Julieanne Kost представил свою новую серию аэрофотоснимков.

Применение цветокоррекции фотограф считает избыточным, ведь наша прекрасная планета способна поражать своими неимоверными красками без всякого фотошопа.

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