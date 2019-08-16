https://news.day.az/unusual/1147735.html Потрясающие фото Земли с воздуха, в которых нет ни капли фотошопа
Потрясающие фото Земли с воздуха, в которых нет ни капли фотошопа
Канадский фотограф Julieanne Kost представил свою новую серию аэрофотоснимков.
Применение цветокоррекции фотограф считает избыточным, ведь наша прекрасная планета способна поражать своими неимоверными красками без всякого фотошопа.
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