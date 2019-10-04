Приветствие - "Салам алейкум" - с арабского переводится как "мир вам" или "мир с вами". Это выражение используется не только мусульманами разных национальностей, но также арабами-христианами и арабами-иудеями. Учитывая различное произношение многочисленных азиатских диалектов, можно услышать как "салам", так и "салям". Оно является однокоренным со словом "ислам" - "мир с Богом" - таков его первоначальный смысл. Чаще всего приветствие звучит как: "Ас-саляму алейкум".

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

Ответ на него, согласно преданиям ислама, появился так. Аллах призвал первого человека - Адама - поприветствовать ангелов и запомнить то, что они скажут ему в ответ. Обратившись к ангелам: "Ас-саляму алейкум",- Адам услышал в ответ: "Ва-алейкуму ас-салям уарахматуллахи уа-баракятух" ("Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение").

Приветствие, как говорит Коран, является одним из ключей к Раю. Аббасидский богослов Муслим ибн аль-Хаджжадж, передавая слова Пророка Мухаммеда, писал: "Вы не войдёте в Рай, пока не уверуете, а не уверуете вы до тех пор, пока не станете любить друг друга. Так не указать ли мне вам на то, что приведет вас к взаимной любви, если вы будете делать это? Распространяйте мир между собой!".

Но бывают случаи, когда приветствие "Ас-саляму алейкум" произносить запрещено: если тот, к кому обращаются совершает намаз, моется, ест или же совершает какое-либо греховное действие. Кроме того, мужчинам не следует так приветствовать незнакомых женщин.

Существует целый ряд ограничений при произнесении традиционного исламского приветствия в адрес тех, кто не верует в Аллаха, не важно, христиане это, иудеи или язычники. Мусульмане не должны таким образом первыми приветствовать немусульман.

Салафитский толкователь Корана Мухаммад ибн Салих аль-Усаймин пишет следующее: "Поистине, нам не дозволено приветствовать салямом тех из числа немусульман, которые прибыли к нам с запада и востока, поскольку Пророк сказал: "Не приветствуйте салямом иудеев и христиан первыми".

Если же вдруг у мусульманина возникла потребность обратиться к иноверцу, то следует использовать другие приветствия. Согласно исламскому ученому, шейху Абдус-Салям ибн Барджасу это могут быть следующие выражения: "Мир тому, кто последовал прямым путем" или "Доброе утро, как провел ночь?".

Чем же грозит обращение мусульманина: "Ас-саляму алейкум" к человеку, не исповедующему ислам? По мнению мусульманских богословов, это ведет к целому ряду нежелательных последствий. Во-первых, это нарушение заповеди, данной Пророком, во-вторых это проявление любви, благосклонности и внимания по отношению к неверующим, чего мусульманин должен избегать, в-третьих, это лишение немусульман зависти, которую они проявляют, когда магометане приветствуют друг друга "салямом".

А как реагировать мусульманину, если представитель другой веры обратился к нему: "Ас-саляму алейкум"? Коран призывает отвечать точно так же: "Когда вас приветствуют, отвечайте еще лучшим приветствием или тем же самым" (Ан Ниса 4:86).

Впрочем, ответ мусульманина зависит от того, как было произнесено приветствие. Если частица "лям" прозвучала четко, то ответ может быть полным: "Ва-алейкум ас-салям" или же сокращенным: "Алейкум". Но в том случае, если частица "лям" была произнесена невнятно или вовсе опущена, к примеру: "Ас-сам алейкум", то следует отвечать только: "Алейкум".

Именно так ("Ас-сам 'алейкум") приветствовали Пророка иудеи. Дело в том, что "Ас-сам" с арабского проводится как "смерть", другими словами, иудеи не разбираясь в тонкостях арабского, буквально пожелали Мухаммеду смерти. Поэтому в дальнейшем Пророк на подобные приветствия повелел отвечать: "Алейкум" ("и вам того же").

Магистрант Исламского университета имама Мухаммада ибн Сауда Батраз Цорионов отмечает, что нужно обращать внимание на то, в каком тоне было произнесено приветствие немусульманином. Если к последователю Аллаха обратились искренне, без усмешки и злого умысла, то можно смело отвечать: "Ва алейкум салям!". Кроме того, Коран наставляет отвечать на приветствие немусульман аналогичным образом, так как это исходит из призыва Аллаха к добру и справедливости.

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