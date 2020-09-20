Если долго сидеть вредно, может, лучше работать лежа?

Большинство из нас слышали, что сидеть слишком долго - вредно для здоровья. Исследования показывают, что длительное сидение повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа и рака, а также риск преждевременной смертности, передает Day.Az со ссылкой на mail.ru.

"Может быть, полезнее работать лежа?" - задумался автор этой статьи - американский профессор медицины Артур Л. Вельтман, директор Лаборатории физиологии и физических упражнений Центра общеклинических исследований. Его материал публикует The Conversation.

В наши дни люди ведут более сидячий образ жизни, чем когда-либо, и это очень тревожная тенденция. Еще до COVID-19 многие умудрились вычеркнуть физическую активность из своей жизни. Пандемия значительно ухудшила ситуацию. Мы меньше выходили на улицу, скучали по спортзалу, работали дома и проводили бесчисленные часы в зуме - для большинства это означало еще больше сидеть.

В этой связи возникает вопрос: может быть, лучше лежать? Его задают лежебоки, ищущие лазейку для самооправдания, или те, кто любят полную определенность. Будет ли более полезно для здоровья лежать на диване, расслабляться в гамаке или работать в мягком кресле вместо того, чтобы сидеть прямо или сгорбившись за письменным столом весь день?

Как эксперт-физиолог, я могу дать вам короткий ответ на этот вопрос: нет! (сожалею!)

Вместо слова "сидячий", возможно, нам следует использовать термин "малоподвижное поведение", то есть любое бодрствование, связанное с низким расходом энергии. Сюда относится сидение, полулежание, лежание (в соответствии с Рекомендациями по физической активности, опубликованными Минздравом США от 2018 года).

Двигайся, двигайся, двигайся!

Помогает ли физическая активность уменьшить или даже устранить негативное воздействие малоподвижного образа жизни? В исследовании 2016 года были проанализированы данные более чем 1 млн мужчин и женщин. Те, кто много сидел и мало времени уделял умеренной или интенсивной физической активности, имели самый высокий риск смертности от всех причин. Те, кто сидел немного и придерживался высокого уровня умеренной или интенсивной физической активности, имели самый низкий риск.

А как насчет тех, кто посредине? Людей, которые много сидят, а после работы занимаются физической активностью? Полученные данные показывают, что риск смертности снижается по мере увеличения физической активности, независимо от времени сидения. Но самый лучший путь - высокий уровень активности, низкий уровень "сидячего поведения". Сколько движения вам нужно? Текущая оценка составляет от 60 до 75 минут в день умеренной активности или от 30 до 40 минут активной деятельности. Выбирайте одно из двух.