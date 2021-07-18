Ученые нашли новую причину таяния льдов в Арктике

Российские исследователи обнаружили влияние теплового воздействия из глубин Северного Ледовитого океана на ускорение таяния льдов в приатлантической Арктике (Баренцево, Карское море и прилегающая часть Арктического бассейна) в зимнее время.

Новые данные повысят точность прогнозов изменения климата в регионе, сообщил ТАСС в субботу ведущий научный сотрудник географического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Владимир Иванов, передает Day.Az.

Авторы провели математические расчеты с использованием новых данных спутниковых систем мониторинга, оценив сокращение площади и объема льдов в бассейне Нансена Северного Ледовитого океана за последние 20 лет.

"Выполненный анализ позволил установить, что вклад вертикального конвективного потока тепла из глубин океана в верхний 100-метровый слой в зимний сезон является определяющим в процессе сокращения ледяного покрова в зимний сезон. Следствием этого мощного теплового потока является продолжительное существование свободных ото льда зон вдоль потока атлантических вод в это время года. Мы предполагаем, что механизмом такого воздействия является вертикальная термохалинная конвекция - противоположно направленные вертикальные движения вод под действием гравитационных сил", - сказал ТАСС Иванов.

Ученые считают, что поступление теплой воды из умеренных широт формирует вертикальную структуру вод в океане таким образом, что в верхнем 300-метровом слое температура и соленость увеличиваются с глубиной. При этом из-за охлаждения воды в зимний сезон поверхностный слой океана становится "тяжелее", что способствует развитию вертикального движения вод под действием гравитационных сил.

"Глубокое проникновение конвекции в приатлантической Арктике - это, по существу, аномалия, вызванная сокращением площади и толщины льда, произошедшее вследствие глобального потепления. В "нормальных" климатических условиях глубокое проникновение конвекции блокируется наличием толстого сплоченного ледяного покрова. Последствия сокращения морского льда в приатлантической Арктике в зимний сезон несут дестабилизацию устойчивого режима энергетического обмена между океаном и атмосферой, что, вероятнее всего, уже влияет на частоту погодных аномалий и опасных природных явлений в Европе и на Европейской территории России. Однако этот вопрос требует дальнейшего изучения", - также пояснил исследователь.

В течение последних десятилетий ученые отмечают ежегодное сокращение площади льда в приатлантической Арктике. В частности, в Баренцевом море эти потери в зимний сезон составляют 2-4 % ежегодно, отметил представитель МГУ. Таяние льдов, помимо влияния на климат, несет в себе угрозу для обитающей в них морских живых организмов, часть из которых может исчезнуть.