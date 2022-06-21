Google сделала карту Земли, обновляемую в режиме реального времени

Google совместно с Институтом мировых ресурсов представила общественности детализированную карту поверхности Земли, обновляемую в режиме реального времени. Сервис под названием Dynamic World классифицирует тип грунтового покрова, показывая, какая часть ландшафта покрыта водой, деревьями, травой, посевами, кустами, бесплодной землёй и снегом/льдом, передает Day.Az со ссылкой на 4pda.to.

Сервис использует нейросеть на базе глубокого обучения и спутниковые снимки для создания скрупулёзно проработанной карты земного покрова с высоким разрешением, где каждый пиксель охватывает площадь в 10 метров. По заверениям Google, ежедневно в Dynamic World добавляется больше 5000 изображений, а данные о грунтовом покрове постоянно обновляются в соответствии с наблюдаемыми изменениями. Инструмент может использовать любой желающий, совершенно для любых целей. Например, исследователи могут анализировать карту для оценки воздействия стихийных бедствий на окружающую среду. На карте отображаются последствия лесных пожаров и извержения вулканов, а также некоторые более "мягкие" сезонные изменения на планете.

"Если мир хочет защитить природу и восстановить часть потерянных ресурсов, нам нужен надёжный мониторинг каждого гектара планеты почти в режиме реального времени", - сказал Крейг Хенсон, вице-президент программы по продовольствию, лесам, воде и океанам World Resources Institute.

Любой может взглянуть на планету через Dynamic World. Достаточно ввести свой почтовый индекс или город. Можно также настроить даты, чтобы увидеть, как местность изменилась за указанное время.