В Австралии на фото попала стая редких кенгуру-альбиносов

В Австралии сфотографировали стаю редких кенгуру-альбиносов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как пишут местные СМИ, стая прогуливалась в заповеднике в часе езды от Мельбурна. Сотрудники питомника устроили кенгуру небольшую фотосессию, после чего опубликовали снимки в соцсетях. По словам специалистов, альбиносы среди животных довольно редкое явление, поскольку этот ген встречается в среднем у одного из 50 тыс.

"Мы спасли трех кенгуру-альбиносов, которых держали в крошечных клетках, и теперь у нас есть толпа из девяти человек", - прокомментировала директор заповедника Аннемари Ван Рой.

После того, как снимки были опубликованы в интернете, пользователи не скрывали свой восторг.

"Просто великолепны. Хотелось бы увидеть их однажды", - пишут комментаторы.