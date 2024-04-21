Раскрыт эффективный способ борьбы с пандемией

Ученые Мельбурнского университета в Австралии и Оклендского Университета в Новой Зеландии раскрыли, что самым эффективным способом борьбы с пандемией являются ограничения перемещения людей. Результаты исследования опубликованы в журнале The Royal Society Interface, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалисты проанализировали данные о распространении SARS-CoV-2 во время пандемии COVID-19, чтобы определить, как подобные инфекции распространяются от человека к человеку. Для этого была использована демографическая модель, основанная на данных о перемещении людей из 340 городов Китая.

Результаты показали, что незначительных ограничений на передвижение недостаточно, чтобы существенно повлиять на распространение инфекции между городами, и только существенное сокращение передвижения людей между городами может значительно замедлить время распространения инфекции.

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