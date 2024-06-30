Археологи нашли крупнейшее захоронение жертв чумы в Европе

Археологи раскопали крупнейшее на сегодня массовое захоронение жертв эпидемий чумы в Европе. Находку сделали в немецком городе Нюрнберг. Исследование опубликовано на официальном сайте научной организации In Terra Veritas (ITV), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам ученых, они обнаружили восемь ям, каждая из которых была заполнена сотнями скелетов взрослых, детей и младенцев. Специалисты также извлекли из земли обломки керамики и серебряные монеты. Радиоуглеродное датирование предметов показало, что возраст черепков совпадает со вспышками чумы, случившимися между 1622 и 1634 годами.

Некоторые из скелетов оказались окрашены в зеленый цвет из-за отложений металлургических заводов, которые были построены над захоронениями в последующие столетия.

"Подобного открытия никогда раньше не происходило, и, честно говоря, никто не думал, что такое возможно. Этот объект имеет огромное значение для города Нюрнберга", - заявила специалист Нюрнбергского департамента по сохранению культурного наследия Мелани Лангбейн.

Согласно историческим данным, с 1533 по 1634 год в Нюрнберге произошла серия вспышек чумы, которые в общей сложности унесли около 30 тыс. жизней. Тел накопилось так много, что власти приказали закопать их за пределами городских кладбищ.

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