Испанские археологи нашли останки 850-тысячелетнего человека

Испанские археологи сделали необычное открытие - во время раскопок в массиве Сьерра-де-Атапуэрка они обнаружили самые древние останки архаичных людей, до этого момента найденные в Европе, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Как указано в пресс-релизе Каталонского университета палеоэкологии человека и социальной революции, останки принадлежат предку людей, приживавшему 850 тысяч лет назад.

Ученые обнаружили зуб и фрагменты позвонков, ребер и костей черепа. Предполагается, что они принадлежали 25-летней женщине.

Раскопки на полигоне, где была сделана находка, продолжались почти 30 лет. Помимо останков человека, там были найдены тысячи окаменелостей и ископаемых.

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