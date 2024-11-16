https://news.day.az/unusual/1707948.html Илон Маск хочет запустить междугородние рейсы на Starship - ВИДЕО Из Нью-Йорка в Шанхай - 40 минут, из Лондона до Нью-Йорка - 29 минут, из Нью-Йорка в Сидней - 49 минут - Илон Маск хочет заменить самолёты на космический корабль: "Американский миллиардер планирует запустить перевозки людей на Starship со скоростью 27 тысяч км/ч.
Илон Маск хочет запустить междугородние рейсы на Starship - ВИДЕО
Из Нью-Йорка в Шанхай - 40 минут, из Лондона до Нью-Йорка - 29 минут, из Нью-Йорка в Сидней - 49 минут - Илон Маск хочет заменить самолёты на космический корабль: "Американский миллиардер планирует запустить перевозки людей на Starship со скоростью 27 тысяч км/ч. Инженеры SpaceX уверяют, что полёт на ракете из США в Китай будет занимать около 40 минут.
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