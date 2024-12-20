Ученые утверждают, что Стоунхендж, возможно, был перестроен тысячи лет назад, чтобы объединить население Британии. В этом году ученые сделали важное открытие, связанное со Стоунхенджем - одной из величайших загадок человечества - и открытия продолжают поступать.

Как передает Day.Az, об этом сообщает CNN.

В августе группа исследователей поделилась доказательствами, свидетельствующими о том, что Алтарный камень, культовый монолит в центре Стоунхенджа, был перевезен за сотни миль на это место в Южной Англии почти 5 000 лет назад с территории современной северо-восточной Шотландии, напоминает CNN.

Всего месяц спустя в отчете, подготовленном теми же экспертами, была исключена возможность того, что камень был привезен с Оркнейских островов, архипелага у северо-восточного побережья Шотландии, где в то время находились стоянки эпохи неолита, и поиски места происхождения монолита продолжаются.

Теперь исследования, основанные на двух предыдущих исследованиях, предполагают, что Стоунхендж, возможно, был реконструирован в Англии примерно в 2 620-2 480 годах до нашей эры, чтобы помочь объединить древних британцев, прибывших сюда из Европы. Новое исследование, опубликованное в журнале Archaeology International, также показывает, как люди эпохи неолита могли переместить 6-тонный блок на расстояние более 700 км от места его происхождения.

Согласно исследованию, сходство между каменными кругами в Шотландии и Стоунхенджем, расположенным в графстве Уилтшир на южной окраине равнины Солсбери в Англии, дополняет растущую коллекцию подсказок, указывающих на то, что между древними обществами в этих двух отдаленных районах, вероятно, было больше связей, чем считалось ранее.

В совокупности результаты нового исследования и результаты, опубликованные ранее в этом году, проливают свет на назначение Стоунхенджа и расположение его монолитов, которые остаются загадкой с тех пор, как в 17 веке на этом месте начались раскопки.

"Новые открытия значительно расширили наше понимание того, какова могла быть первоначальная цель Стоунхенджа, - сказал ведущий автор исследования Майк Паркер Пирсон, профессор британской поздней доисторической истории в Институте археологии Университетского колледжа Лондона. - Это показывает, что это место на равнине Сайлсбери было важно для людей, живших не только поблизости, но и по всей Британии, настолько, что они привозили массивные монолиты иногда за сотни миль в это одно место".

По словам исследователей, строительство Стоунхенджа началось еще в 3 000 году до нашей эры и проходило в несколько этапов на территории, впервые заселенной 5 000-6 000 лет назад.

Предыдущий анализ показал, что при строительстве памятника использовались голубые камни, разновидность мелкозернистого песчаника, и более крупные блоки окремненного песчаника, называемые сарсенами. Голубые камни были привезены из района Пресели-Хиллз в Западном Уэльсе, расположенного в 225 км отсюда, и, как полагают, были первыми камнями, размещенными на этом месте. Сарсены, использовавшиеся позже, были привезены из Западного леса близ Мальборо, расположенного примерно в 25 км от этого места.

Исследователи полагают, что алтарный камень был помещен в центральную подкову на этапе реконструкции. Хотя точная дата неизвестна, авторы исследования полагают, что камень был доставлен между 2 500 и 2 020 годами до нашей эры.

Согласно исследованию, именно на этом этапе реконструкции строители Стоунхенджа установили большие сарсеновые камни, образовав внешний круг и внутреннюю подкову из трилитов, или парных вертикальных камней, соединенных горизонтальными каменными балками, которые остаются частью памятника и по сей день.

Алтарный камень - самый крупный из голубых камней, использованных при строительстве Стоунхенджа. Сегодня Алтарный камень лежит у подножия самого большого трилита и едва виден сквозь траву.

Остается много вопросов о точном предназначении Стоунхенджа и алтарного камня. Но во время зимнего и летнего солнцестояний монумент находится на одной линии с солнцем.

"Есть веские основания полагать, что эти большие каменные монолиты имеют древнее значение, представляя и даже воплощая предков людей, которые их установили, - отмечает Паркер Пирсон. - Расположение алтарного камня в Стоунхендже важно, поскольку, если вы стоите в центре каменного круга, солнце в день зимнего солнцестояния садится над его серединой".

По словам ученого, зимой люди эпохи неолита собирались возле Стоунхенджа в деревне Даррингтон-Уоллс, приводя с собой свиней и крупный рогатый скот на праздник. Стоунхендж также был крупнейшим захоронением своего времени, что подтверждает идею о том, что это место, возможно, использовалось в качестве религиозного храма, солнечного календаря и древней обсерватории одновременно.

И почти половина людей эпохи неолита, похороненных вблизи Стоунхенджа, были родом не с Солсберийской равнины.

Новое исследование добавляет политический оттенок в предысторию перестроенного Стоунхенджа.

"Тот факт, что все его камни были привезены из отдаленных регионов, что делает его уникальным среди более чем 900 каменных кругов в Британии, позволяет предположить, что каменный круг, возможно, имел как политическое, так и религиозное назначение - как памятник единения народов Британии, прославляющий их вечные связи со своими предками и космосом", - рассказал Паркер Пирсон.

Такая демонстрация единства - транспортировка гигантских камней на большие расстояния - была нелегкой задачей для людей эпохи неолита. Авторы исследования не думают, что в то время лодки были достаточно прочными, чтобы перевезти что-либо подобное алтарному камню через прибрежные воды.

"Хотя колесо было изобретено в других местах, до Британии оно еще не дошло, поэтому массивные каменные блоки, скорее всего, приходилось тащить на деревянных санях, скользящих по деревянным рельсам, которые можно было постоянно поднимать и укладывать заново", - отмптил Паркер Пирсон.

По словам авторов исследования, деревянные сани могли иметь амортизаторы, сделанные из растительности, чтобы смягчить удары по камню, который был бы подвержен растрескиванию во время долгого путешествия.

Исследователи отмечают в своей статье, что для перемещения камня по суше потребовались бы сотни, а возможно, и тысячи людей, и путешествие могло занять около восьми месяцев.

"Путешествие по суше предоставило бы гораздо больше возможностей для зрелищ, пышных зрелищ, пиршеств и празднеств, которые привлекли бы тысячи людей, чтобы стать свидетелями и принять участие в этом необычном предприятии", - говорится в исследовании.

Перемещение массивного камня из Шотландии в Южную Англию предполагает, что между двумя отдаленными группами существовала связь, основанная на сотрудничестве - то, что, по мнению исследователей, существовало из-за поразительного культурного сходства в обоих местах.

"Во времена, когда еще не было телефонов и электронной почты, для организации такой работы потребовалась бы значительная координация по всей Британии - люди буквально собирались вместе", - рассказал Паркер Пирсон.

По словам авторов исследования, алтарный камень похож как по размеру, так и по расположению на другие крупные горизонтальные блоки в каменных кругах, найденных на северо-востоке Шотландии. Эти лежачие каменные круги были найдены только в этой части Шотландии, а не в остальной Англии, что позволяет предположить, что алтарный камень, возможно, был подарком общины Северной Шотландии в знак своего рода союза.

"Более того, если вы посмотрите на планировку некоторых домов в Даррингтон-Уоллс близ Стоунхенджа, то обнаружите поразительное сходство в их архитектуре с теми, что находятся далеко на севере, на Оркнейских островах, но редко где-то посередине", - сказал Паркер Пирсон. "Мы также уже некоторое время знаем, что люди на всем острове Британия использовали керамику, которую мы называем рифленой. Похоже, это было одно из нескольких нововведений, которые были разработаны в Шотландии и распространились на юг начиная с 3 000 года до нашей эры".

Население Британии, как острова, неоднократно менялось. Первые крестьяне региона произошли от выходцев с Ближнего Востока, которые прибыли на остров около 6 000 лет назад и принесли с собой методы ведения сельского хозяйства. По словам Паркера Пирсона, пришельцы заменили общины охотников-собирателей, которые ранее населяли Британию и составляли большинство населения с 4 000 по 2 500 год до нашей эры.

Но примерно в 2 500 году до нашей эры в Британию начали прибывать люди из Европы, в основном из тех мест, что сейчас известны как Германия и Нидерланды, и примерно в это же время Стоунхендж был перестроен, говорится в исследовании.

Исследователи полагают, что процесс восстановления был "ответом на кризис легитимации, вызванный притоком новых людей", и попыткой объединить неолитическое фермерское население.

Прибывшие из Европы люди, которых называли людьми кубков из-за характерной керамики, которую они хоронили вместе со своими умершими, принесли с собой такие технологии, как колесо и металлообработка.

"В течение 16 поколений на протяжении 400 лет кажется, что у большинства людей были предки, которые представляли собой смесь этих двух культур, но это была смесь из 90% приезжих и 10% коренных фермеров", - сказал Паркер Пирсон. "Генетический состав населения Британии почти полностью изменился за полвека".

В конце концов, потомки людей с кубками вытеснили неолитических земледельцев и стали доминирующим населением Британии. Таким образом, в конечном счете, Стоунхендж, который объединил "эти необычные и чуждые скалы, которые символизировали и воплощали далекие сообщества в сложном материальном и монументальном выражении единства между людьми, землей, предками и небесами", не смог объединить те же сообщества, которые его построили, отмечают авторы исследования.

"Результаты этого исследования проливают совершенно неожиданный и в высшей степени впечатляющий новый свет на историю Стоунхенджа - замечательное достижение, учитывая, насколько хорошо изучено это знаменитое место", - сказал Дункан Гэрроу, профессор кафедры археологии Университета Рединга.

"Теперь исследователи удваивают свои усилия, чтобы определить, где именно на северо-востоке Шотландии был найден алтарный камень", - сказал Ричард Бевинс, соавтор нового исследования, а также предыдущих исследований этого года, посвященных алтарному камню.

"Очень приятно, что наши геологические изыскания могут внести свой вклад в археологические исследования и в раскрытие истории, поскольку наши знания значительно расширились всего за последние несколько лет", - сказал Бевинс.