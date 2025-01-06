В столице Испании развернулось шествие в честь «королей-магов»

Тысячи жителей и гостей Мадрида собрались в центре города, чтобы отпраздновать традиционное шествие в честь прибытия "королей-магов" - трех волхвов, которые, по христианскому преданию, принесли дары младенцу Иисусу Христу. Мероприятие состоялось в преддверии праздника Явления Господня, отмечаемого в Испании 6 января и являющегося государственным.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в параде приняли участие несколько тысяч человек. Заключительная часть шествия прошла на площади перед мэрией Мадрида, где актеры в костюмах королей-магов завершили праздничное действо.

Многие зрители пришли с детьми, а некоторые прихватили стремянки, чтобы лучше видеть процессию. Участники парада, следуя традиции, бросали детям конфеты и мармелад.

Подобные шествия состоялись не только в Мадриде, но и в других городах Испании. В некоторых местах парады были проведены днем раньше из-за плохой погоды. Прибытие королей-магов стало кульминацией рождественских праздников в стране, начавшихся 25 декабря.

В рамках праздника испанцы традиционно наслаждаются пирогом в форме короны, украшенной яркими фруктами. Внутри пирога прячут боб и фигурку: тот, кто найдет боб, должен оплатить десерт, а счастливчик с фигуркой получает титул "короля".