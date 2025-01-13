Как болезнь Паркинсона проявляется во сне? Симптомы, которые важно заметить

Ученые из Медицинской школы Маунт-Синай (США) установили, что у людей, которые часто ворочаются в постели и брыкаются во сне, может быть повышен риск развития болезни Паркинсона. Такой беспокойный сон может быть связан с повышенным воспалением в области мозга, которая регулирует выработку дофамина.

Как передает Day.Az, результаты исследования были опубликованы в журнале Annals of Neurology.

По словам ученых, частые движения во сне при болезни Паркинсона называются расстройством поведения в фазе быстрого сна (RBD). Известно, что у пациентов с болезнью Паркинсона и деменцией уровень дофамина снижается, что влияет на регуляцию цикла сон-бодрствование и контроль за фазами сна. Это связано с гибелью нервных клеток, вырабатывающих дофамин.

Исследователи также выяснили, что анализ сна с использованием видеополисомнографии может помочь в прогнозировании болезни Паркинсона. В эксперименте приняли участие 170 добровольцев, из которых 80 страдали этим заболеванием. Ученые использовали эту технологию для мониторинга сна.

Команда проанализировала количество движений, которые участники совершали во время быстрого сна. Затем они измерили частоту, величину, скорость движений и соотношение периодов неподвижности (спокойного сна). С помощью этих данных исследование сна позволило с точностью до 92% выявить людей, страдающих болезнью Паркинсона.