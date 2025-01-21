НАСА изучит два варианта для доставки образцов с Марса на Землю

НАСА в течение ближайших полутора лет будет изучать два альтернативных варианта для доставки образцов с Марса на Землю. Об этом сообщает SpaceNews, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Работы ведутся в рамках программы Mars Sample Return (MSR), предполагающей доставку на Землю не позднее 2035 года образцов грунта, в настоящее время собираемых на Марсе ровером Perseverance.

Отличие вариантов заключается в доставке посадочного модуля для сбора образцов на поверхность Марса. Первый вариант стоимостью от 6,6 до 7,7 миллиарда долларов предполагает использование технологии "небесного крана", разработанной Лабораторией реактивного движения для посадки марсоходов Perseverance и Curiosity. Второй (стоимостью от 5,8 до 7,1 миллиарда) основан на "тяжелом посадочном модуле", поставляемом коммерческой компанией.