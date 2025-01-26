Ученые решили заставить ИИ страдать, чтобы проверить наличие у него разума

Ученые решили изучить возможность обнаружения сознания в системах искусственного интеллекта через изучение концепции боли. О необычном исследовании сообщило издание Live Science, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Авторами исследования стали специалисты из Google DeepMind и Лондонской школы экономики и политических наук. Они предложили LLM (системы искусственного интеллекта, лежащие в основе чат-ботов, включая ChatGPT) принять участие в игре, предназначенной для оценки их реакций на боль и удовольствие.

Так, один из сценариев предполагал, что достижение высокого балла возможно через боль. В другом - ИИ избегали боли, а поиск удовольствия отвлекал от главной цели.

"Этот первый в своем роде тест может помочь людям научиться исследовать сложные системы искусственного интеллекта на предмет наличия чувств", - следует из материала.

Там также говорится о том, что после достижения пикового порога боли или удовольствия LLM переключались с получения наибольшего количества баллов на сокращение боли или же увеличение удовольствия.