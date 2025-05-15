Храбрая кошка восхитила соцсети

Храбрость кошки в Бразилии восхитила соцсети.

Животное самостоятельно открыло стеклянную дверь, и набросилось на собаку и кота, прогнав их со двора.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Момент сняли скрытые камеры, и видео быстро стало вирусным в интернете.