https://news.day.az/unusual/1753025.html Храбрая кошка восхитила соцсети - ВИДЕО Храбрость кошки в Бразилии восхитила соцсети. Животное самостоятельно открыло стеклянную дверь, и набросилось на собаку и кота, прогнав их со двора. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Момент сняли скрытые камеры, и видео быстро стало вирусным в интернете.
Храбрая кошка восхитила соцсети - ВИДЕО
Храбрость кошки в Бразилии восхитила соцсети.
Животное самостоятельно открыло стеклянную дверь, и набросилось на собаку и кота, прогнав их со двора.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Момент сняли скрытые камеры, и видео быстро стало вирусным в интернете.
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