https://news.day.az/unusual/1753025.html

Храбрая кошка восхитила соцсети - ВИДЕО

Храбрость кошки в Бразилии восхитила соцсети. Животное самостоятельно открыло стеклянную дверь, и набросилось на собаку и кота, прогнав их со двора. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Момент сняли скрытые камеры, и видео быстро стало вирусным в интернете.