В США женщина голыми руками спасла акулу, запутавшуюся в рыболовной леске, пишет Good News Network, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как рассказала 43-летняя Чарити Кларк, в тот день она занималась греблей вместе с друзьями неподалеку от острова Биг-Пайн-Ки, когда заметила странное поведение крабовой ловушки. Вскоре стало ясно: под водой находилась акула, полностью обмотанная толстой рыболовной веревкой от хвоста до самой пасти.

"Я даже не задумывалась дважды. Увидев животное в беде, я поняла, что должна помочь", - рассказала женщина.

Не имея при себе никаких средств, Кларк осторожно подняла акулу из воды и начала разматывать метры веревки, стягивающей ее тело. По ее словам, рыба находилась в так называемом тоническом состоянии - временном параличе, который часто возникает у акул в перевернутом положении. Это позволило ей работать с хищницей без риска для себя.

Однако напряжение достигло пика, когда акула внезапно пришла в себя и начала вырываться.

Но это был момент невероятного облегчения - я видела, что она снова может двигаться", - прокомментировала американка.

После того как последний кусок веревки был снят, акула медленно восстановила ориентацию и уплыла в открытую воду. Очевидцы отметили, что рыба, судя по всему, чувствовала себя значительно лучше после спасения.