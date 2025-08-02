Ученые предложили шить одежду из сельскохозяйственных отходов

Ученые из Технологического университета Чалмерса в Швеции предложили новый способ производства тканей из целлюлозы - не из древесины, как это делается сейчас, а из отходов пшеницы и овса. Работа опубликована в журнале RSC Sustainability, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Авторы работы отмечают, что традиционные источники целлюлозы, такие как древесина, требуют больших ресурсов, а хлопок - воды и земли. Производство текстиля из сельскохозяйственных отходов может стать более экологичным и экономичным решением.

В ходе экспериментов исследователи протестировали лузгу овса, пшеничную солому, картофельную мякоть и жом сахарной свеклы. Лучше всего для получения текстильной целлюлозы подошли солома и лузга.

"Наш метод основан на варке сырья в щелочи, без использования токсичных реагентов, - объяснила Диана Бернин, старший научный сотрудник кафедры химии. - Для древесины такая обработка не подходит, а сельхозотходы, напротив, хорошо поддаются переработке".

По словам ученых, переработка соломы и лузги требует меньше этапов - нет нужды в очистке от коры и измельчении. Кроме того, такой подход повышает экономическую ценность зерновых культур: отходы от их производства становятся сырьем для легкой промышленности.

Исследователи уже перешли к следующему этапу - получению текстильных волокон из новой целлюлозы. В будущем они надеются адаптировать под эти цели существующие целлюлозно-бумажные комбинаты.

"Если мы сможем использовать уже имеющиеся мощности, а не строить новые фабрики, это будет серьезным шагом к устойчивому производству одежды", - отметила соавтор работы Йоанна Войташ из компании Tree To Textile.