Солнечные вспышки могут устроить на планете климатический ад за 72 часа

Международная команда астрофизиков совершила прорывное открытие: мощные звездные вспышки способны кардинально менять погоду на экзопланетах всего за несколько дней. Исследование опубликовано в научном издании The Astronomical Journal (TAJ), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые из Еврейского университета (Израиль), NASA (США) и Оксфорда (Великобритания) смоделировали воздействие солнечных вспышек на планету TRAPPIST-1e.

Результаты поразили научное сообщество - верхние слои атмосферы стремительно охлаждались, тогда как нижние нагревались, а ветра на ночной стороне разгонялись до 140 км/ч.

"Это похоже на атмосферный шок. Звезда не просто освещает планету, но и дирижирует ее погодой", - объяснил доктор Ассаф Хохман, руководивший исследованием.

Открытие имеет значение и для Земли. Хотя антропогенные факторы остаются главными драйверами климата, солнечная активность может вызывать краткосрочные региональные аномалии, особенно в метеочувствительных зонах.

Для астрономов исследование стало поворотным моментом. Теперь при оценке обитаемости экзопланет необходимо учитывать не только расстояние до звезды, но и ее активность.