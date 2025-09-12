Археологи нашли «Землю белого ягуара»

Команда археологов обнаружила в окрестностях Кампече в Мексике руины крепости Сак-Бахлан, известной как "Земля белого ягуара", которая считалась последним оплотом индейцев майя. Об этом говорится на сайте мексиканского правительства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что голландский археолог Ян де Вос еще в 1999 году пытался найти крепость в джунглях Юкатана при помощи современного оборудования, однако безуспешно. Спустя четверть века команда специалистов из США, Японии и Мексики продолжила поиски. Хосухе Лосада-Толедо из Национального института антропологии и истории Мексики рассчитал четыре предполагаемых маршрута с учетом рельефа местности, водоемов, растительности и среднего груза, который способен переносить человек.

В результате аэрофотосъемки была обнаружена зона, соответствующая описаниям руин города майя. По словам руководителя раскопок Люка Олда-Томаса из Университета Северной Аризоны, в окрестностях Кампече было найдено почти 6700 древних построек, скрытых в тени лиан.