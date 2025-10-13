Найден способ улучшить математические способности ребенка

Короткая игровая тренировка оказалась способна повысить когнитивные способности и школьные навыки у младших школьников. Эксперимент, проведенный в Бразилии, показал, что программа Cucca Curiosa помогает детям 7-10 лет лучше справляться с задачами на внимание, память и контроль импульсов, а также повышает их успеваемость по математике. Работа опубликована в журнале Journal of Experimental Child Psychology (JECP), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исполнительные функции - это группа высших когнитивных процессов, которые позволяют человеку планировать действия, переключать внимание, удерживать информацию в памяти и контролировать импульсы. Для детей эти навыки особенно важны: они помогают концентрироваться на уроках, понимать инструкции и организовывать работу с заданиями.

Ученые из Бразилии проверили, можно ли развить эти способности с помощью электронных игр. Они предложили школьникам из государственных школ в возрасте от 7 до 10 лет пройти курс из пяти коротких игровых занятий. Cucca Curiosa - это серия мини-игр на португальском языке, созданных в Unity. Каждое упражнение направлено на тренировку конкретного навыка, например рабочей памяти или когнитивной гибкости. По мере прохождения задания усложнялись, а встроенные подсказки помогали детям отслеживать свои ошибки и задумываться о собственных действиях.

В исследовании приняли участие 112 детей. Половина прошла курс Cucca Curiosa, остальные составили контрольную группу. До и после эксперимента все школьники выполнили стандартные тесты на память, внимание и математические способности.

Результаты показали, что у участников, тренировавшихся в игре, улучшились показатели исполнительных функций, особенно рабочей памяти, тормозного контроля и когнитивной гибкости. Одновременно выросли и результаты по математике - дети лучше справлялись с заданиями на счет, арифметику, дроби и проценты.

Авторы отмечают, что положительный эффект может объясняться именно тренировкой когнитивных навыков, которые напрямую связаны с успеваемостью.