https://news.day.az/unusual/1839723.html "Мини-городки" в глиняных кувшинах - ВИДЕО Скульптор из Италии делает свои "мини-городки" в глиняных кувшинах. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем данные кадры:
"Мини-городки" в глиняных кувшинах - ВИДЕО
Скульптор из Италии делает свои "мини-городки" в глиняных кувшинах.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем данные кадры:
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