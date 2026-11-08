Раскрыта тайна жертвоприношений в Древнем Египте

Антрополог Розелин Кэмпбелл из Университета Пердью в США обнаружила следы насильственной смерти среди древнеегипетских придворных в Абидосе, опровергнув популярный вековой миф о том, что этих людей хоронили заживо. Век назад археолог Флиндерс Питри, раскопавший эти захоронения, не нашёл на скелетах видимых ран, зато заметил их необычные позы с приподнятыми или вытянутыми руками. Тогда он решил, что людей погребли живыми, чтобы они продолжили служить фараону в загробном мире. Результаты переосмысления старых находок опубликованы в научном журнале Frontiers in Environmental Archaeology, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Специалистка изучила 46 черепов из захоронений времен Первой династии (около 3078-2900 годов до нашей эры). На 18 из них, что составляет 39% от общего числа, выявлены травмы, нанесенные незадолго до смерти или в момент гибели. Речь идет о линейных переломах черепа, которые возникают при ударе тупым предметом. Изначально археологи заметили эти трещины, но приняли их за посмертные повреждения костей, возникшие из-за давления грунта. Чтобы сохранить хрупкие останки, исследователи щедро покрывали их парафином, что окончательно скрыло истинную причину разрушений.

Криминалистика помогла установить, что удары наносились намеренно и были смертельными. Следы повреждений расположены выше так называемой "линии шляпы" - границы, за которую человек инстинктивно защищает голову при случайном падении. Это указывает на целенаправленное лишение жизни. При этом характер переломов исключает использование тяжелых каменных булав, которые часто изображались на рельефах в сценах поражения врагов фараоном. Удары наносились плоскими и относительно легкими предметами, например, деревянными дубинами. Подобные ранения обычно приводят к внутренним кровотечениям и быстрой гибели без хирургического вмешательства.

Современные знания о процессах разложения тел опровергают теорию живого погребения. Неестественное положение конечностей объясняется естественным смещением костей во время распада мягких тканей в условиях сухого климата. Тела просто сбрасывали в могилы с минимальными церемониями. Исследование доказывает, что даже фрагментарные музейные коллекции прошлого века способны открыть новые детали жестоких ритуалов Древнего Египта при правильном подходе.