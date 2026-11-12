Ученые выявили необычную космическую систему с древним квазаром

Наблюдения телескопов "Джеймс Уэбб" и Gemini North указали на тесную пару квазаров, существовавшую уже через 900 млн лет после Большого взрыва. Массы их черных дыр оценили примерно в 1,5 млрд и 400 млн солнечных. Работа международной команды под руководством Сильвии Онорато из американской лаборатории NOIRLab опубликована в журнале The Astrophysical Journal Letters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Квазары - очень яркие ядра галактик, в которых вещество активно поступает к сверхмассивной черной дыре. Светится при этом окружающий ее разогретый материал. Одновременная активность двух близких объектов дает возможность изучить совместный рост галактик и их центральных черных дыр.

Система получила обозначение J1602+4228AB. Ее заметили в данных обзора Aether, выполненного с помощью "Уэбба", а дополнительные наблюдения Gemini North помогли разделить сигналы двух компонентов и оценить их свойства.

Видимое расстояние между объектами соответствует примерно 5,56 килопарсека, или 18,1 тыс. световых лет, в проекции на небо. По данным авторов, это наиболее тесный из известных кандидатов в пары квазаров эпохи реионизации - времени, когда ранние источники света меняли состояние межгалактического газа.

Особый интерес представляют огромные массы обеих черных дыр: им удалось вырасти за первый миллиард лет космической истории. Ученым необходимо объяснить не только появление одного такого объекта, но и одновременную активность двух близких соседей.

Авторы предполагают, что система может находиться в необычно плотной области молодой Вселенной. Частые взаимодействия галактик могли снабжать черные дыры газом и способствовать их быстрому росту. Проверить этот сценарий помогут дальнейшие наблюдения окружения пары.