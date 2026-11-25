Астрофизики из Колорадского университета в США и их коллеги предложили новый способ поиска внеземных цивилизаций, вдохновившись поведением светлячков. Вместо того чтобы искать в космосе сложные послания или расшифровывать их, исследователи предлагают обращать внимание на структуру сигнала - его ритм и паузы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, результаты работы опубликованы в журнале Scientific Reports.

Исторически поиск внеземного разума (SETI) был поиском "таких же, как мы": ученые искали радиопередачи, похожие на человеческие, или сигналы с очевидными признаками искусственности вроде простых чисел. Однако, как отмечают авторы, люди - не единственный пример вида, способных общаться, на Земле. Светлячки общаются вспышками: в период размножения самцы подают видовые сигналы, которые должны быть максимально непохожими на вспышки других видов, чтобы самки их узнавали. При этом насекомые тратят минимум энергии.

Исследователи построили модель, в которой "инопланетный" сигнал оптимизируется по тому же принципу: он должен выделяться на фоне природных источников, но при этом быть энергетически экономным. В качестве фона ученые взяли пульсары - нейтронные звезды, которые излучают строго периодичные импульсы. Когда пульсары только открыли в 1967 году, их сигналы были настолько регулярными, что всерьез рассматривались как возможное послание инопланетян. Сегодня это удобный "естественный шум", на фоне которого можно искать искусственный ритм.

Модель показала, что сигнал, который эволюционно "настроен" отличаться от пульсаров, действительно можно распознать по структуре, не расшифровывая его содержания. При этом оптимальная стратегия зависит от энергетических возможностей цивилизации - если энергия не ограничена, сигнал делается максимально непохожим, если ограничена - экономичным.

"Наш подход сдвигает фокус с антропоцентричных представлений о разуме к распознаванию связи по ее фундаментальным структурным свойствам", - отмечают авторы.

Ученые подчеркивают, что модель не утверждает, будто инопланетяне общаются вспышками. Речь о принципе - сигнал может быть простым, но узнаваемым по контрасту с природным фоном. Такой подход дополняет существующие программы поиска внеземного разума и расширяет наше представление о том, как может выглядеть "послание" из космоса.