Фокус с растущим на глазах шариком поставил в тупик большинство зрителей - ВИДЕО
13 апреля 2018 17:01 121
Кевин Парри поразил пользователей социальных сетей своим фокусом с увеличивающимся шариком. На видео парень делает "магические" пассы, и мяч для пинг-понга вырастает прямо на глазах. Многие смотрели ролик по десять раз, но так и не смогли понять, в чем хитрость, передает Day.Az.
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