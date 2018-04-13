Фокус с растущим на глазах шариком поставил в тупик большинство зрителей - ВИДЕО

13 апреля 2018 17:01

Кевин Парри поразил пользователей социальных сетей своим фокусом с увеличивающимся шариком. На видео парень делает "магические" пассы, и мяч для пинг-понга вырастает прямо на глазах. Многие смотрели ролик по десять раз, но так и не смогли понять, в чем хитрость, передает Day.Az.

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Нажмите на видео для просмотра:
Фокус с растущим на глазах шариком поставил в тупик большинство зрителей

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