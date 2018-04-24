Аналитики Goldman Sachs назвали способ стать самым богатым человеком на Земле - ФОТО

Будущее уже наступило. Добывать полезные ископаемые в космосе становится дешевле, чем на Земле!

Аналитики Goldman Sachs - крупнейшего инвестиционного банка в мире подсчитали, что добыча руды из астероидов не только окупит финансовые вложения на их разработку, но и поможет стать самым богатым человеком в мире, оставив далеко позади самого богатого человека на Земле - основателя Amazon Джеффа Безоса. (> $100 млрд.).

Как передает Day.Az со ссылкой на Newsland, дело в том, что у NASA есть база из 12 000 астероидов, расположенных близко к орбите Земли.Многие из них богаты такими минералами, как железо, углерод, кобальт, родий, никель, платина и иридий. Концентрация полезных ископаемых в астероидах в разы выше расположенных на Земле. Благодаря этому добыча становится очень и очень прибыльной.

Стоимость и запуск одного космического корабля способного добывать полезные ископаемые с астероидов около 2,6 млрд долларов. Изготовление кораблей для добычи ресурсов с астероидов может обойтись в десятки миллионов долларов. На первый взгляд это очень большие суммы, но, $2,6 млрд это всего лишь треть суммы вложенной в UBER.

Космические аппараты для добычи полезных ископаемых:

Стоимость разработки нового рудника редкоземельных металлов на Земле может достигать до 1 млрд долларов. Эксперты Goldman Sachs утверждают, что фактические финансовые и технологические барьеры намного ниже психологических. Они пристально следят за тем, как будет развиваться эта сфера и готовы вложиться в перспективные проекты. В будущем это принесет огромные прибыли. Только представьте себе астероид богатый драгоценным металлом, таким, как платина. Это очень прибыльный бизнес многократно окупающий риски.

Было идентифицировано несколько типов астероидов, но три основных типа включают астероиды типа C, S-типа и M-типа:

Астероиды С-типа имеют большое количество воды, которая в настоящее время не используется для добычи полезных ископаемых, но может использоваться в разведочных работах за пределами астероида. Расходы на миссию могут быть уменьшены за счет использования доступной воды из астероида. Астероиды С-типа также содержат большое количество органического углерода, фосфора и других основных ингредиентов для удобрения, которые можно использовать для выращивания пищи.

Астероиды S-типа несут немного воды, но выглядят более привлекательными, потому что они содержат многочисленные металлы, в том числе: никель, кобальт и более ценные металлы, такие как золото, платина и родий. Небольшой 10-метровый астероид S-типа содержит около 650 000 кг металла (1 433 000 фунтов) с 50 кг (110 фунтов) в виде редких металлов, таких как платина и золото.

Астероиды M-типа встречаются редко, но содержат до 10 раз больше металла, чем S-типы.

Класс легко восстанавливаемых объектов был идентифицирован группой исследователей в 2013 году. Двенадцать астероидов составили первоначально идентифицированную группу, все из которых могли быть потенциально добыты с использованием современных ракетных технологий. Из 9000 астероидов, найденных в базе данных NEO, эти двенадцать могут быть перенесены на орбиту, доступную для Земли, путем изменения их скорости менее чем на 500 метров в секунду (1800 км/ч, 1100 миль в час). Десятки астероидов имеют размеры от 2 до 20 метров.

Пока из-за высоких затрат на запуск и транспортировку космических полетов, неточной идентификации астероидов, пригодных для добычи полезных ископаемых, а также проблем добычи руды на месте, наземная добыча остается единственным средством добычи сырья. Но с развитием технологий ситуация меняется. Тем более ресурсы на Земле становятся все более ограниченными. Специалисты Goldman Sachs учитывают тенденции в области добычи ископаемых и готовы финансировать пусть и рискованные, но перспективные проекты.

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