Тренер отчаялся из-за пенальти и покатился по полю - ВИДЕО

7 мая 2018 16:50

Главный тренер французского "Марселя" Руди Гарсия в отчаянии упал на газон после того, как судья не дал его команде пробить пенальти в матче чемпионата страны с "Ниццой", передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Видеозапись появилась в Twitter.

Во время встречи арбитр Антони Готье не стал наказывать "Ниццу", что сильно расстроило Гарсию. Он повалился на поле и прокатился по нему, схватившись за голову. Несмотря на это, "Марсель" одержал победу со счетом 2:1.

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Нажмите на видео для просмотра:
Тренер отчаялся из-за пенальти и покатился по полю

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