Фанаты "Спартака" избили празднующих чемпионство болельщиков "Локомотива" - ВИДЕО

8 мая 2018 11:43

Пользователи социальных сетей опубликовали в Instagram ролик, на котором запечатлено избиение людей группой хулиганов, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

В комментариях указано, что на кадрах запечатлены действия болельщиков "Спартака", которые набросились на поклонников "Локомотива" около заведения в Москве.

Нападение могло произойти 5 мая, когда фанаты "железнодорожников" отмечали чемпионство клуба.

О состоянии пострадавших в результате нападения информации не поступало.

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