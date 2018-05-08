Фанаты "Спартака" избили празднующих чемпионство болельщиков "Локомотива" - ВИДЕО
8 мая 2018 11:43 84
Пользователи социальных сетей опубликовали в Instagram ролик, на котором запечатлено избиение людей группой хулиганов, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
В комментариях указано, что на кадрах запечатлены действия болельщиков "Спартака", которые набросились на поклонников "Локомотива" около заведения в Москве.
Нападение могло произойти 5 мая, когда фанаты "железнодорожников" отмечали чемпионство клуба.
О состоянии пострадавших в результате нападения информации не поступало.
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