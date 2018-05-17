Глухой парень передумал убивать себя, но погиб, слезая с вышки ЛЭП - ВИДЕО

Глухой мужчина передумал убивать себя после того, как забрался на опору линии электропередачи в Северной Колумбии, однако это не уберегло его от смерти. Когда 20-летний Хосе Гонсалес спускался вниз, то задел провод и в результате сильного удара током погиб на месте, сообщает Metro.

По словам очевидцев, полицейские долгое время отговаривали молодого человека от самоубийства, но, когда Хосе начал спускаться вниз, произошёл взрыв. После ослепительной вспышки поднялось облако дыма, а тело мужчины упало на землю, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

До трагедии Хосе кричал людям, находящимся внизу: "Я спрыгну, я не хочу больше жить, я не в силах с этим справиться". Мужчина страдал депрессией и ранее уже поднимался на высокие здания, угрожая покончить с собой.

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