Григорий Лепс госпитализирован с переломами ребер - ВИДЕО

18 мая 2018 15:29

Популярный певец Григорий Лепс попал в больницу. Он получил переломы ребер. Пресс-секретарь исполнителя подтвердила информацию, что он находится в больнице, но не назвала диагноз. Наталья Мостакова, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Отметила, что сейчас он в порядке и скоро его выпишут из лечебного учреждения. Обстоятельства получения травм уточняются.

Григорий Лепс - известный советский и российский певец. Обладатель премий "World Music Awards", "Песня года", "Золотой граммофон", Лауреат премии "Шансон года" и другие.

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Григорий Лепс госпитализирован с переломами ребер

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