Рауль Кастро успешно перенес операцию

Бывший лидер Кубы Рауль Кастро перенес плановую операцию по удалению грыжи. Сейчас он восстанавливается. Об этом сообщает местное издание Cubadebate, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

О том, как себя чувствует Кастро, пока не сообщается. Отмечается лишь, что политика известили о крушении Boeing 737 над Гаваной, и он дал своим подчиненным указания по этому поводу.

Кроме того, Кастро просил передать соболезнования родственникам жертв катастрофы.

Пассажирский лайнер Boeing 737 разбился после взлета из аэропорта Гаваны в пятницу, 18 мая. На борту находилось 110 человек - 104 пассажира и шесть членов экипажа. На месте аварии удалось обнаружить четырех выживших, но позже двое скончались в больнице.

86-летний Рауль Кастро возглавляет страну с 2008 года, когда с должности ушел его старший брат Фидель, правивший Кубой на протяжении 50 лет. Сейчас он председатель Госсовета и Совета министров Кубы.

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