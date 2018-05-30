Буйвол отбил варана у молодых львов, а один из них почти научился летать - ВИДЕО

Необычное видео сняла 32-летняя Сьюн Элофф во время поездки по Национальному парку Крюгера в ЮАР. Несколько молодых львов поймали варана и собирались его убить, когда на помощь рептилии неожиданно пришёл буйвол, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Африканский бык отогнал хищников от добычи, а одного из них даже подбросил на рогах. И хотя лев, пролетев несколько метров, остался невредимым, он наверняка надолго запомнит эту встречу.

Что случилось со спасённым вараном дальше, неизвестно. Автор видео утверждает, что львы успели нанести ему серьёзные травмы. Впрочем, буйвола вряд ли интересовала судьба рептилии - скорее всего, он просто решил испортить обед своим естественным врагам.

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