Российские математики составили "портреты" успешных ученых

Математики из МФТИ и РАН проанализировали публикации самых цитируемых ученых и составили типичные портреты успешных исследователей в гуманитарных и естественных науках. Их выводы были опубликованы в научном журнале "Управление большими системами", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

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"В каждой науке есть свой стиль работы, свои особенности публикационной активности и цитирования, свои признаки, по которым выделяют лидеров. Невозможно создать унифицированную систему оценки любых ученых от биологов до филологов, как бы этого ни хотелось", - рассказывает Павел Чеботарев, математик из Института проблем управления РАН в Москве, чьи слова приводит пресс-служба МФТИ.

Наука о науке

После распада Советского союза и завершения холодной войны, чиновники по обе стороны океана задумались о том, как и зачем нужно финансировать фундаментальную науку, и как оценивать плоды творчества ученых.

Эти дискуссии породили такие инструменты, как индекс Хирша, индекс цитируемости, импакт-фактор и прочие вещи, которые оценивают качество работы отдельных индивидов и целых институтов по тому, как часто они публикуются в престижных журналах и как часто их цитируют коллеги.

Проблема, как отмечает Чеботарев, заключается в том, что универсальных критериев оценки работы ученых не существует. В каждой области науки есть свои особенности и традиции при ведении исследований и печати работ, которые будут особым образом влиять на все количественные показатели и вносить искажения в общую картину.

К примеру, представители очень узких и специфических пластов науки редко получают большие количества цитирований за пределами своей области, и почти никогда не публикуются в журналах "общего" профиля. С другой стороны, физики-ядерщики и астрономы часто ведут исследования в огромных коллективах, в которых участвуют тысячи ученых. Вдобавок, личные показатели можно искусственным образом нарастить, опубликовав заведомо неверную работу, которую все начнут опровергать, или разбив ее на несколько частей.

Чеботарев и его коллега Илья Васильев, математик из МФТИ, решили внести ясность в этот вопрос, подойдя к определению КПД работы ученых с другой стороны - они попытались составить коллективный портрет успешного исследователя в трех разных областях науки.

Вопрос лидерства

Для этого они проанализировали не количественные, а качественные показатели их работы - стиль написания статей, их восприятие научным сообществом и то, какой эффект они породили после их публикации. Каждая область науки, как отмечает Чеботарев, анализировалась отдельно для того, чтобы их особенности не искажали данные.

В общей сложности, ученые проанализировали стили работы и другие особенности около шести сотен математиков, а также пяти сотен физиков и психологов, и попытались выделить общие черты у самых успешных представителей этих наук.

Как оказалось, их можно разделить на три больших группы, которые Чеботарев и Васильев назвали "лидерами", "сменой" и "пахарями". "Лидеры" - это опытные ученые, имеющие большие успехи в своей области, которые обеспечивают им рост годовой цитируемости.

"Пахарями" стали ученые, достигшие высоких показателей цитируемости за счет многолетнего труда, но при этом не имеющие ярких научных достижений. В свою очередь, "смена" - это молодые ученые, в среднем достигшие большего числа цитирований, чем "пахари" и движущиеся к статусу "лидеров".

Число "пахарей", "смены" и "лидеров" в каждой из наук было заметно разным. К примеру, в математике число лидеров составляет около 22%, а среди физиков их чуть меньше - около 20%. Для психологии характерна совершенно иная картина - около трети специалистов в этой области знаний становятся "лидерами", и смена поколений в ней идет гораздо медленнее, чем в математике.

Анализ этих различий, как заключают Чеботарев и Васильев, поможет создать более точную методику оценки работы ученых, а также позволит понять, какие области науки более близки друг к другу по "характеру". К примеру, их расчеты показывают, что психология ближе по своей природе к математике, чем к физике, а они, в свою очередь, ближе друг к другу, чем к гуманитарной дисциплине.

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