В Сети появился мультфильм о Лионеле Месси - ВИДЕО

Бренд Gatorade и креативное агентство TBWA создали короткий видеоролик про нападающего "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля Месси. Анимационная короткометражка "Heart of a Lio" ("Сердце льва") рассказывает о жизни спортсмена, начиная с рождения, передает Day.Az со ссылкой на tlum.ru.

Забавный ролик показывает, с какими проблемами пришлось столкнуться Месси на пути к мечте, тут есть и реальные трудности, и волшебные преграды, которые пытаются сбить его с пути. Но если у тебя есть мечта - тебя ничто не остановит. Именно этому посвящено короткое видео.

Рекомендуем к просмотру всем фанатам Месси, да и просто футбола!

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