В Москве ОМОН не узнал Марадону и не пускал его на парковку - ВИДЕО

15 июня 2018 13:33

ОМОН, охраняющий порядок в "Лужниках", не узнал известного футболиста Диего Марадону и не пускал его после завершения матча между сборными России и Саудовской Аравии на парковку. Аргентинцу даже пришлось искать другой вход на парковку, передает Day.Az со ссылкой на sputnik.by

Инцидент запечатлел корреспондент "Р-Спорт" Семен Галькевич и разместил у себя в Twitter.

Известный футболист и председатель правления брестского "Динамо" Диего Марадона присутствовал на открытии Чемпионата мира 2018 и наблюдал за игрой между сборными России и Саудовской Аравии из VIP-ложи стадиона в "Лужниках".

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Нажмите на видео для просмотра:

В Москве ОМОН не узнал Марадону и не пускал его на парковку

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