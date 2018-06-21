Турция вводит ответные пошлины против США - ПОДРОБНОСТИ

Анкара вводит против Вашингтона пошлины на 22 вида американских товара на общую сумму 300 миллионов долларов в ответ на введенные США пошлины на ввозимые в страну сталь и алюминий. Об этом в четверг заявил министр экономики Турции Нихат Зейбекчи, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"США ввели дополнительные пошлины на сталь и алюминий. Мы экспортируем сталь в США на 1,18 миллиарда долларов, а импортируем из этой страны товаров на 1,3 миллиарда долларов. Мы пытались решить эту проблему с ними на переговорах, но это не получилось. Они будут брать с нас дополнительные таможенные пошлины в размере 260 миллионов долларов. Мы тоже начали действовать и ввели дополнительные пошлины на 22 вида американских товара на сумму в 300 миллионов долларов. С сегодняшнего дня они вступили в силу", - сказал Зейбекчи.

Как ранее заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, Анкара готова принять ответные меры в отношении США. Турция занимает восьмое место в мире по объему производства стали и шестое - по объему ее экспорта в США.

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