Болельщики сборной Колумбии спасли тонущего мужчину в Казани - ВИДЕО
Очевидец снял на видео спасение мужчины колумбийскими болельщиками, пришедшими на помощь тонувшему россиянину, передает Day.Az со ссылкой на vesti.ru.
В четверг, 21 июня, трое болельщиков сборной команды Колумбии отдыхали в кафе на набережной. В какой-то момент мужчина, сидевший за соседним столиком, прыгнул в воду.
Болельщики решили, что это - часть какой-то азартной игры, однако вскоре им стало понятно, что ситуация вышла из-под контроля и отдыхающий начал тонуть.
Колумбийцы быстро сориентировались в ситуации и бросили утопающему шланг, по которому он, и их помощью, сумел выбраться на сушу.
Россиянин, невзирая на языковой барьер, отблагодарил своих спасителей.
В Казани сборной Колумбии предстоит сыграть с командой Польши в воскресенье, 24 июня, однако колумбийские СМИ отмечают, что многие их соотечественники прибыли в город заранее, чтобы иметь возможность осмотреть достопримечательности региона.
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