Марадоне стало плохо после матча Аргентины - ВИДЕО
27 июня 2018 09:16 704
Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона, которому стало плохо после матча 3-го тура группового этапа чемпионата мира - 2018 между сборными Аргентины и Нигерии (2:1), был отправлен в больницу, сообщает The Sun.
Марадона не мог самостоятельно покинуть своё место на трибуне после финального свистка. Буквально за несколько минут до этого он показал два средних пальца, и эти жесты попали в телетрансляцию поединка. Кроме того, в ходе встречи камера выхватила момент, когда Диего спал, передает Day.Az со ссылкой на championat.com.
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