Аргентинский болельщик заставил непонимающего араба угрожать бомбой - ВИДЕО

30 июня 2018 11:48

Аргентинского болельщика, оказавшегося чиновником, накажут за шутку над арабом на чемпионате мира в России. Об этом министр безопасности страны Патрисия Буллрич сообщила в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

По ее словам, аргентинец записал видео, на котором попросил араба произнести на испанском фразу "бросить бомбу в клуб "Насчель" (футбольный клуб в одноименном городе - прим. "Ленты.ру")".

"Мы просим, чтобы у него отозвали паспорт болельщика, так как, помимо того, что он ведет себя безответственно, он еще и является должностным лицом", - написала Буллрич.

Это не первый случай на мундиале, когда болельщики подшучивают над гражданами других стран. К примеру, подобным образом разыграли россиянку бразильцы, заставив ее произнести на португальском Buceta Rosa ("розовая вагина", или "розовая киска").

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Аргентинский болельщик заставил непонимающего араба угрожать бомбой

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