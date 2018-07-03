Певица Бейонсе едва не разбилась, застряв на сцене во время концерта - ВИДЕО

Подвесная конструкция вышла из строя, и артистка оказалась висящей в воздухе - безвыходное положение. Спасение было очень рискованным, передает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru.

Певицу Бейонсе пришлось спасать с помощью лестницы из-за неисправности механики сцены. Инцидент, попавший в объективы зрительских камер, произошел в Польше во время гастрольного тура On the Run II, в котором исполнительница находится сейчас вместе с супругом Шоном Картером (Jay-Z).

Артистка оказалась отрезанной от спуска с подвесной металлической конструкции. К месту заточения Бейонсе приставили лестницу, но спускаться по ней в ботфортах на высоких каблуках было опасно. Певица не сразу решилась воспользоваться такой помощью. Но в результате ее благополучно вернули на землю.

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