Волонтёр сделал предложение девушке на арене после матча ЧМ - ВИДЕО

Волонтёр сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной прямо на стадионе "Спартак" в Москве после матча сборных Англии и Колумбии, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Видео прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).

На одной из трибун после игры собрались волонтёры, помогавшие гостям ЧМ, и один из них обратился к девушке. После её "да" на главный вопрос молодой человек надел на её палец кольцо, а трибуна взорвалась аплодисментами, поздравлениями и радостными криками "Горько!".

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