Застрявших в пещере детей пригласили на финал ЧМ

Заблокированным в затопленной пещере в Таиланде школьникам и их тренеру предложили посетить финальный матч чемпионата мира по футболу в Москве. Об этом сообщается в письме президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в адрес Футбольной ассоциации Таиланда, опубликованном в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Если, как мы все надеемся, они воссоединятся со своими семьями в ближайшие дни, и их здоровье позволит им путешествовать, ФИФА будет рада пригласить их на финал чемпионата мира по футболу-2018 в Москве в качестве наших гостей", - говорится в письме. Инфантино также добавил, что все футбольное сообщество выражает семьям пострадавших слова поддержки.

Группа мальчиков от 11 до 16 лет и мужчина 25 лет находились в четырех километрах от входа в пещеру в провинции Чиангмай на севере страны. Они зашли в пещеру, когда там было сухо, однако вскоре пошел дождь, вход затопило и завалило камнями. Операция по их поиску продолжалась десять дней. 3 июля стало известно, что пострадавшим придется просидеть в западне до сентября или октября этого года, когда закончится сезон дождей.

Финальный матч чемпионата мира по футболу состоится 15 июля в "Лужниках".

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