Фанат из Франции устроил мим-шоу в прямом эфире - ВИДЕО

Болельщик французской сборной, отмечая победу команды Дешама на улицах Брюсселя устроил целое представление во время прямого эфира на телеканале "Россия 1". Радость фаната от выхода в финал вылилась в целую серию гримас и ужимок, глядеть на которые без смеха просто невозможно, передает Day.Az со ссылкой на vesti.ru.

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