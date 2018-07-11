Фанат из Франции устроил мим-шоу в прямом эфире - ВИДЕО
11 июля 2018 11:40 265
Болельщик французской сборной, отмечая победу команды Дешама на улицах Брюсселя устроил целое представление во время прямого эфира на телеканале "Россия 1". Радость фаната от выхода в финал вылилась в целую серию гримас и ужимок, глядеть на которые без смеха просто невозможно, передает Day.Az со ссылкой на vesti.ru.
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