В "новой" Армении возросло число самоубийств
Жители Армении стали чаще кончать жизнь самоубийством, сказал во вторник журналистам глава Национального центра кризисного управления МЧС Ованнес Хангелдян.
Как передает Day.Az со ссылкой на Новости-Армения, по его словам, за первое полугодие 2018 года в стране уже было зарегистрировано 100 случаев суицида, при том, что за аналогичный период 2017 года их насчитывалось всего 89.
"В обществе сложилось неверное мнение, что жители страны в основном кончают жизнью, бросившись с моста, на самом деле за первое полугодие в Армении был зарегистрирован всего один подобный случай, при том, что в 2017 году за тот же период подобным способом свели счеты с жизнью 5 человек", - сказал Хангелдян.
Как отмечает глава Наццентра, в основном самоубийства совершались в жилых домах и зданиях (73% случаев).
Он отметил, что чаще всего регистрируются случаи самоубийства через повешение (74 случая за первое полугодие), 13 человек свели счеты с жизнью, бросившись с высоты (в основном здания). По три случая самоубийств были зарегистрированы с использованием огнестрельного оружия и химических веществ, двое перерезали вены, а один скончался от удара током.
При этом Хангелдян отметил, что чаще всего на суицид решаются люди в возрасте от 40 до 60 лет (33 мужчины, 8 женщины), 25 человек - лица старше 60 лет, из которых 12 женщины.
"В этом году появилась новая возрастная группа - младше 18 лет, было зарегистрировано три случая, из которых две девочки и один мальчик, которые скорее всего совершили самоубийство из-за проблем пубертатного периода", - сказал Хангелдян.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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